Blocage des dépôts pétroliers de l’île : les chambres consulaires corses soutiennent les agriculteurs

Le communiqué :La guerre d’agression russe en Ukraine, ainsi que les sanctions d’une ampleur inédite prises par la France et ses partenaires à l’encontre de la Russie, ont déjà des conséquences économiques d’une gravité considérable.Les Chambres Consulaires de Corse tiennent à manifester leur soutien aux agriculteurs dans leur légitime revendication d’un volet territorialisé du plan national de résilience économique et sociale.En effet, au même titre que les Organisations Professionnelles du Transport Routier qui viennent d’obtenir un volet sectoriel complémentaire tout aussi légitime, il ressort clairement que d’autres secteurs économiques méritent une prolongation des efforts des pouvoirs publics, nationaux et locaux, pour les soutenir efficacement.C’est notamment le cas des agriculteurs, producteurs et acteurs de l’industrie agroalimentaire qui subissent de plein fouet, et en Corse plus qu’ailleurs, la triple incidence de l’envolée des prix des intrants majeurs : les hydrocarbures, les céréales et l’alimentation des cheptels, ainsi que les engrais.Force est de constater que les mesures nationales, si elles constituent un socle précieux et important, méritent d’être adaptées et complétées par un nouveau volet pour venir coller à la réalité de notre écosystème productif, constitué de petites unités, et organisé de manière spécifique à notre histoire, notre culture et nos terroirs.C’est l’urgence du moment et il convient d’y apporter des réponses rapides.Hélas la conjoncture et sa dégradation rapide nous indiquent que cela ne sera pas la seule, et nous resterons attentifs et mobilisés pour œuvrer au soutien de l’ensemble des secteurs de l’économie insulaire impactés.