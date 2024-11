Bastia : Une conférence sur le couple et « L’amour dans tous ses états »

L'association bastiaise « Le temps des lucioles » propose ce mardi 12 novembre à 20h à la salle polyvalente de Lupino à Bastia sa dernière conférence de l’année sur le thème : « Le couple : l'amour dans tous ses états! »« Depuis de nombreuses années, nous assistons dans nos sociétés contemporaines à une remise en question, voire à une crise du couple traditionnel et de la cellule familiale » souligne Muriel Swann, psychologue clinicienne, thérapeute holistique, la conférencière et responsable de l’association bastiaise « Le temps des lucioles ».Emancipation de la femme, recul des unions, hausse des divorces, famille recomposée, baisse du taux de natalité, essor des applications de rencontres favorisant les liaisons éphémères, polyamours... la société évolue à la vitesse V.« On constate aussi que les modalités de rencontre évoluent, que la sexualité se dissocie de plus en plus de la conjugalité, voire se désacralise. Le besoin de liberté, la peur de l'engagement se heurtent à une certaine construction idéologique du couple et de la relation amoureuse ».Malgré tous les tracas de la vie, dans la société l'amour reste cependant au cœur des grandes préoccupations et quêtes de l'être humain.Quelle est l'origine du couple et son évolution historique et sociétale ? Comment se construit la relation de couple ? Quels sont les enjeux et les jeux de rôle de la relation de couple ? Ses ressources ? Ses écueils ? Quelles sont les croyances de la relation de couple ? Qu'est-ce qui permet de prendre soin de la relation ? Quels sont ses fondements sur la durée ? Et que dire du couple intérieur ? De l'union du féminin et du masculin ? De l'amour en soi ? Que penser des concepts d'âmes sœurs et de flammes jumelles ? … Autant de questions que l’on est en droit de se poser.« De l'amour physique à l'amour spirituel, nous aborderons l'amour dans tous ses états lors de cette conférence » souligne Muriel Swann qui présentera et dédicacera à cette occasion son roman de développement personnel : « Le souffle du parfum, voyage initiatique au cœur de l'essen-ciel ».