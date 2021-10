Littérature : «Le souffle du parfum», un voyage initiatique au cœur de l'essentiel

- Je suis thérapeute, conférencière et formatrice et aujourd’hui aussi auteure. J'ai exercé mon métier de psychologue clinicienne durant une quinzaine d'années en Corse dans le milieu médico-social, puis j'ai élargi ma palette d'outils thérapeutiques suite à de multiples formations. Notamment l'approche systémique et familiale, l'enfant intérieur, l'hypnose éricksonienne, la sonothérapie... etc.- L’idée d’écrire m’est venue relativement tard, ce n'était pas quelque chose d'évident ou naturel chez moi mais l'envie de raconter de belles histoires, témoigner d'une expérience et transmettre mon essentiel s'est imposée au fil du temps et dès lors que j’en avais. Ce livre fait suite à un voyage en Inde que j’ai fait voilà 18 ans. J’y ai perçu beaucoup de choses et c’était resté dans ma tête durant tout ce temps. Le besoin de transmettre toutes ces choses s’est fait sentir de plus en plus. J’ai muri le projet durant dix ans et initié son écriture il y a 3 ans. Le décès de mon père a aussi été un événement capital, un déclencheur vital, un enseignement. Il m'a rappelé qu'il fallait réaliser ses rêves tant que cela était possible, laisser une trace de son passage. Je lui ai dédié ce premier livre comme un hommage mais aussi une ode à la vie... J’ai choisi l’autoédition pour garder plus de liberté.- Je ne peux vous révéler l'explication, il faut lire le livre en entier pour comprendre le titre...- Il s'agit d'un roman de développement personnel, un voyage initiatique en Inde. L’héroïne principale, Naïs est fascinée depuis toujours par le Taj Mahal, célèbre architecture connue comme étant un symbole d'amour universel. Le Taj Mahal est le catalyseur de l’histoire. Elle va y découvrir un monde auquel elle ne s'attendait pas et bien des secrets sur la nature humaine. Le livre aborde les thématiques de l'amour, de la vie, de la mort, des illusions, le réveil de l'enfant intérieur et son processus de guérison, les synchronicités, la spiritualité...Il y a aussi de l’humour !- Chaque étape de la construction du livre a été un apprentissage et un passage tantôt agréable tantôt difficile. En tant qu’auto éditeur, nous ne sommes pas seulement auteur, il y a tout apprendre, de la mise en page à l'infographie et la distribution. Mais l’expérience fut fort intéressante, je me suis posée beaucoup de questions, j'ai eu des moments de doutes mais l'envie était plus forte. Je compare souvent cela à une gestation avec ses joies et ses peines nécessaires jusqu'à l'accouchement de soi-même. J'ai eu heureusement de nombreuses aides durant le processus de création pour arriver à la réalisation de ce projet. Pour la partie la plus facile, bien évidemment il y a eu la joie et le plaisir d'écrire, de raconter une histoire, de rire, de construire patiemment un puzzle avec des mots, de créer du rêve et du sens, de susciter de l'émotion, de la surprise, de l'imaginaire, de créer une play-list musicale. L'écriture s'est révélée être un espace de liberté où tout est possible. Vous créez les personnages que vous voulez et toute la palette émotionnelle du genre humain : de l'amour à l'humour, de la beauté à la laideur, de la gentillesse à la cruauté, de la vie à la mort. Vous pouvez tout vous permettre. Il s'agit d'un voyage qui embarque aussi bien l'auteur comme le lecteur, et toute écriture est selon moi initiatique...- Elle est l’œuvre d’Eve Paccioni que je tiens à remercier pour sa belle illustration de la couverture. Elle l’a conçue sur son ressenti du livre qu’elle a lu, s’est inspirée de l’histoire avec de nombreux clins d’œil comme les pétales de rose ou la lune.- Oui, j’ai édité une play list musicale sur Spotify . Une soixantaine de titres corses, français, internationaux : I Muvrini, Guelfucci, Canta, Claude François, Eddy Mitchell, Franck Sinatra, Gene Kelly, Karuneh, The Doors, Ennio Morricone, Céline Dion, Vangelis... Impossible de tous les citer.