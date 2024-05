Voyage : du cash à la cryptomonnaie, voici les meilleurs moyens de paiement lorsque vous êtes à l'étranger

Si vous faites partie des 425 millions d'investisseurs mondiaux en cryptomonnaie et que vous suivez attentivement le cours Ethereum - dollar , vous vous demandez peut-être si la monnaie numérique est un bon moyen de paiement à l'étranger. L'année dernière, le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, a évoqué l'ajout de paiements en cryptomonnaie sur le site de réservation d'hébergement mais cela ne s'est pas encore concrétisé.Vous n'aurez pas à échanger vos euros contre une autre devise, un inconvénient qui s'accompagne souvent de frais exorbitants ou d'un taux de change défavorable. En plus de faire baisser les frais, les cryptomonnaies accordent un accès facile à l'international. Il s'agit là d'une importante mise en garde. À l'heure actuelle, un peu plus de 15 000 entreprises dans le monde acceptent les cryptomonnaies, selon le site de cartographie des commerçants Coinmap. La Suisse, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Tchéquie, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Japon sont les principaux adeptes des paiements en cryptomonnaie. Si la sécurité est une grande préoccupation pour vous lorsque vous utilisez des systèmes bancaires à l'étranger, la cryptomonnaie vous couvre.En demandant une carte de crédit de voyage spécialisée, vous éviterez les frais de change et obtiendrez le meilleur taux. Ces cartes offrent également la meilleure protection en cas de problème avec vos achats. Les cartes de crédit sont généralement nécessaires pour la location de voitures à l'étranger. Pour obtenir les meilleurs tarifs, préférez la monnaie locale à votre monnaie maison.Si vous ne pouvez pas obtenir de carte de crédit en raison de votre solvabilité ou de votre capacité à effectuer des remboursements mensuels, les cartes de débit de voyage constituent une bonne alternative. Elles ne facturent généralement pas de frais fixes ni de pourcentage de réduction comme le ferait une carte de débit normale. Elles constituent également un meilleur choix que les cartes de crédit si vous souhaitez retirer du cash. Les banques à appli sont un excellent moyen de payer à l'étranger sans encourir d'intérêts ou de frais. Certaines banques proposent des retraits d'argent réel illimités et sans frais en Europe, et jusqu'à 230 € par mois partout ailleurs.Les cartes de voyage prépayées constituent une autre option intéressante, même si les tarifs sont généralement un peu moins avantageux. Elles sont particulièrement pratiques si vous souhaitez vous en tenir à un budget rigide, car vous pouvez précharger la carte avec le montant que vous devez dépenser. Les cartes prépayées permettent également de bloquer les taux avant votre voyage si vous vous rendez dans un pays où la monnaie est volatile. De plus, si vous perdez votre carte, vous pouvez la bloquer.Le cash est utile - et parfois indispensable - dans de nombreuses destinations, il est donc utile d'en avoir un peu à portée de main. C'est aussi un bon moyen de respecter votre budget, mais veillez à ne pas le perdre, car il peut être difficile de le faire rembourser par l'assurance. Attendre pour changer votre argent à l'aéroport peut vous coûter beaucoup plus cher que de le faire à l'avance.Les taux de change les plus compétitifs peuvent être trouvés en ligne et de nombreuses sociétés proposent un service de collecte à l'aéroport. Cela signifie que vous en aurez plus pour votre argent et que c'est pratique. Payez toujours l'argent de vos vacances par carte de débit plutôt que par carte de crédit afin d'éviter les frais et les intérêts supplémentaires.Vous n'aurez pas à échanger vos euros contre une autre devise, un inconvénient qui s'accompagne souvent de frais exorbitants ou d'un taux de change défavorable. En plus de faire baisser les frais, les cryptomonnaies accordent un accès facile à l'international. Il s'agit là d'une importante mise en garde. À l'heure actuelle, un peu plus de 15 000 entreprises dans le monde acceptent les cryptomonnaies, selon le site de cartographie des commerçants Coinmap. La Suisse, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Tchéquie, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Japon sont les principaux adeptes des paiements en cryptomonnaie. Si la sécurité est une grande préoccupation pour vous lorsque vous utilisez des systèmes bancaires à l'étranger, la cryptomonnaie vous couvre.