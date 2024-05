Karaté : Zadig Eyqueme (AC Ajaccio) brille au championnat de France Kata

Il est tombé en demi-finale avec un score serré de 22,60 contre le Monténégrin Aljosevic Benjamin (23,80).

La compétition s’est déroulée le samedi 18 mai. Zadig était accompagné de Jean Michel Feracci, coach international pour les K1. L’objectif de la journée était de faire mieux que Thomas Huyet Dumong (Annecy Dojo), qui a malheureusement été éliminé dès le premier tour.La compétition regroupait plus de 130 participants dans la catégorie des cadets. Cette performance va peut-être lui valoir une sélection pour les Championnats du Monde Jeune. Les critères de sélection exigent des résultats exceptionnels lors des championnats de France, ainsi qu’à la KARATE1 à La Corogne, en Espagne. Ayant déjà surpassé son concurrent direct lors des championnats de France, Zadig devait confirmer sa performance lors de cette compétition internationale.Zadig Eyqueme a passé le premier tour après sa victoire avec un score de 22,40 contre le Suisse Lüthy Corsin Dion (22,10); le deuxième après une nouvelle victoire avec un score de 23,20 contre l’Allemand Gschwind Viktor (22,10). et le troisième après son succès victoire avec un score de 22,80 contre l’Italien Burali Davide (22,30).Il est important de souligner que Zadig s’entraîne quotidiennement au pôle corse de haute performance du club élite ACA Arts Martiaux, sous la direction de Jean Michel Feracci, 7e dan de Karaté, DESJEPS, Master 2 STAPS (ingénierie de la haute performance)., Fabienne Feracci, 5e dan de Karaté, BEES2, Alexandra Feracci, athlète olympique, 4e dan de Karaté, DEJEPS, DU haute performance et Laetitia Feracci, 3e dan de Karaté qui est également titulaire du BPJEPS métier de la forme.…Alexandra a joué un rôle essentiel dans l’entraînement de Zadig, qui est l’un des athlètes qu’elle a pris en charge pour un perfectionnement sportif axé sur le très haut niveau.L’Athletic club ajaccien Arts Martiaux, attend désormais l'annonce de la sélection pour les Championnats du Monde Jeunes, avec il l'espère Zadig Eyqueme, qui auront lieu à Venise au mois d’octobre prochain.