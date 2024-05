Jean-François Bernardini explique la non-violence aux collégiens des Moltifao

"C'était très intéressant. On a pu échanger avec M. Bernardini et j'ai vraiment aimé les images du chacal et de la girafe pour illustrer nos mauvais et bons côtés. Il y avait aussi le mouton... et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de moutons," a commenté Antone Cucchi, un élève de 3e, visiblement marqué par l'approche pédagogique de Jean-François Bernardini. Antone, comme beaucoup d'autres élèves, a activement participé à cette conférence-débat.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme pHARe, en collaboration avec le Rectorat de Corse, la Collectivité de Corse, la Gendarmerie Nationale et plusieurs associations partenaires, dont l'AFC UMANI. "Dans nos sociétés actuelles, il est primordial de rappeler à nos élèves, futurs citoyens, les valeurs qui permettent de s'élever au-dessus de l'individualisme, du matérialisme et du narcissisme, d'évoluer et ainsi de devenir des adultes éclairés," a expliqué le chef d'établissement, Jean Etienne Cardi. Il a souligné l'importance du travail quotidien de l'équipe éducative, dirigée notamment par Sébastien Graziani, CPE, qui prône ces valeurs dans le développement personnel et citoyen des élèves.



Le programme pHARe continue de structurer la vie scolaire du collège de Moltifao. Prochainement, les productions graphiques des élèves de 6e et 5e, réalisées avec leur professeur Silviu Guidoni, seront inaugurées. Ces projets visent à sensibiliser les élèves à la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, tout en développant leurs compétences psycho-sociales.