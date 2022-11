Bastia : Un weekend de musiques actuelles à l'Alb'Oru

Suite au succès rencontré l’an passé, le Rézo & le service culturel de la ville de Bastia s’associent une nouvelle fois pour proposer aux artistes insulaires un week-end complet dédié à l'émergence et aux musiques actuelles au centre culturel Alb’Oru les 2 et 3 décembre prochains.

Au programme, 2 soirées de concert et une rencontre professionnelle avec 5 acteurs de la filière musicale, du territoire et du continent.

VENDREDI 2 DECEMBRE

20H30 : CONCERTS - SOIREE DECOUVERTE

- Delia Lucia (Chanson – Porto-Vecchio)

- QueenTea (Rap – Patrimonio)

- Mila Auguste (Pop – Porto-Vecchio)







SAMEDI 3 DECEMBRE :

15H – 18H : RENCONTRE PROFESSIONNELLE :

Thème : Diffusion, accompagnement, développement d’artistes…

Venez rencontrer des professionnels de la musique qui pourront vous orienter dans vos recherches

de programmation et vos demandes d’accompagnement avec :

- Julien Soulié : Directeur du FAIR, dispositif de soutien au démarrage de carrières et de

professionnalisation en Musiques Actuelles.

- Christophe Lampérière : Directeur et programmateur de l’Aghja à Ajaccio.

- Charlie Maurin : Attaché à la programmation et à l’accompagnement artistique pour le SMAC

Tandem à Toulon.

- Sarah Lepêtre : manager, programmatrice, co-fondatrice de La Meson, vice-présidente du réseau

PAM – Marseille.

- Olivier Van Der Beken : Directeur du Centre Culturel Anima en plaine orientale

20H30 : CONCERTS - PROGRAMMATION RéZO

- BERTHE (Electronic New Wave – Bastia)

- TINTENNE (Chanson - Calenzana)

- iTi (Electro Indus – Bastia)

CENTRE CULTUREL ALB'ORU - ENTREE LIBRE - + D’INFOS SUR l’Evénement facebook