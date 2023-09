Départ de la ligne N à 19h30 depuis l'arrêt Mairie de Bastia.

Possibilité de monter à bord du bus à d'autres arrêts de la ligne N.

Arrêt aux abords du centre culturel Alb’Oru.

Retour prévu à 23h devant la salle de polyvalente de Lupinu.

Ce service sera opérationnel dès le samedi 23 septembre 2023, marquant la reprise des concerts de musiques actuelles à l'Alb’Oru avec la soirée Poppy Fusée et Omar Jr. Vous pouvez consulter les détails de cette soirée en suivant ce lien : Détails de l'événement Voici comment fonctionnera ce service de bus gratuit :L'élément clé à retenir est que ce service de bus est entièrement gratuit. Il vise à faciliter l'accès à l'Alb’Oru, un lieu culturel de renom à Bastia, et à soutenir la scène artistique locale.Une campagne de communication détaillée sera lancée la semaine prochaine pour informer les résidents de cette nouvelle initiative. C'est une opportunité exceptionnelle pour les habitants de Bastia de profiter de la richesse culturelle de la ville de manière pratique et accessible.