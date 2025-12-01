Bastia : « Testa Mora è Core Rossu » à l’Arsenale

Le vernissage de l’exposition « Testa Mora è Core Rossu » de Dominique Degli Esposti, sous le commissariat de Vannina Bernard Leoni, aura lieu le Mardi 6 janvier 2026 à 18 heures

à l’Arsenale.

Dans le cadre de cette exposition, sont également au programme la projection du film « Brusgiature » au cinéma le Régent le 13 janvier à 18h30 ; ainsi qu’une rencontre « Da a Corsica à l’Universale », animée par Janine Vittori, en présence de Vannina Bernard-Leoni, commissaire de l’exposition, Marcel Fortini, directeur du Centre méditerranéen de la photographie, et Michel Rossi, ami proche de l’artiste, à la Casa di e Lingue le 20 janvier, à 18h30 également.