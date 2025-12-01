CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Désignez votre personnalité corse de l'année 2025 31/12/2025 Ajaccio - Une balade dans le centre-ville à la découverte des crèches 28/12/2025 Haute-Corse : un séminaire pour renforcer la prévention contre l’exploitation sexuelle 28/12/2025 Ajaccio - C3S lance deux ateliers d’autodéfense en partenariat avec l’Association de  Pietralba 28/12/2025
Les brèves

Bastia : « Testa Mora è Core Rossu » à l’Arsenale  29/12/2025

Bastia : « Testa Mora è Core Rossu » à l’Arsenale
Le vernissage de l’exposition « Testa Mora è Core Rossu » de Dominique Degli Esposti, sous le commissariat de Vannina Bernard Leoni, aura lieu le Mardi 6 janvier 2026 à 18 heures
à l’Arsenale.
 Dans le cadre de cette exposition, sont également au programme la projection du film « Brusgiature » au cinéma le Régent le 13 janvier à 18h30 ; ainsi qu’une rencontre « Da a Corsica à l’Universale », animée par Janine Vittori, en présence de Vannina Bernard-Leoni, commissaire de l’exposition, Marcel Fortini, directeur du Centre méditerranéen de la photographie, et Michel Rossi, ami proche de l’artiste, à la Casa di e Lingue le 20 janvier, à 18h30 également. 

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos