Bastia : Studio Animations fait sa rentrée ce mercredi 14 septembre !

A cette occasion, l’association organise au cinéma Le Studio, le verre de l’amitié à 18h15 puis à 19h la projection du film « Coup de théâtre » de Tom George,(titre original : See How They Run) avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan.

Une comédie policière en V.O.S.T

« Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. A leurs risques et périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux... »