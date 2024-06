Le court-métrage de science-fiction Godcasting du réalisateur balanin Florent Agostini sera projeté pour la première fois à Bastia dans le cadre du Festival Les Nuits MED. Le cinquième court-métrage du jeune réalisateur fera son entrée dans la compétition Méditerranéenne le 22 juin à 19h30 à l'occasion d'une projection expérimentale inédite. Cette projection publique sera suivie d’une deuxième en plein air, sur le lieu du tournage, au village de Montemaggiore le 29 juin à 22h.





Tourné en Balagne en 2023, le court-métrage de science-fiction Godcasting est le tout premier du genre en Corse. Soutenu par la société de production One Shot Film, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse, France 3 Via Stella et avec le soutien du CNC, ce projet mêle ruralité et dystopie et met l’anticipation au service de la langue corse. Il invite également à briser le quatrième mur en proposant une forme d'interactivité au cinéma hors du commun.





Le concept de téléréalité transposé au cinéma

Dès le synopsis, le réalisateur indique au spectateur qu’il va suivre l’arrivée d’un nouveau venu dans un village de montagne géré par une artificielle, où les individus cherchent à recréer le lien avec les morts grâce à la technologie. Ce que le spectateur ne sait pas encore, c’est qu’il va être l’acteur d’un projet dépassant le court-métrage en lui-même.

Le projet Godcasting ambitionne de proposer une nouvelle forme d’interactivité au cinéma en donnant l'opportunité au spectateur d'intégrer lui aussi la communauté du film, grâce aux outils du numérique tels que des QR code, e-tickets, streaming live et réseaux sociaux. Ce concept métaphysique a ainsi déjà commencé à prendre vie sur Instagram (@Godcasting_velda_), avec différents “Godcasting-live” dont les prochaines diffusions auront lieu les 23 et 30 juin à 11h. L’histoire continue de s'écrire au fur et à mesure des “projections-castings” et des interactions créées avec les spectateurs et les internautes. Avec ce projet, le réalisateur souhaite attirer de nouveaux partenaires afin de donner suite au court-métrage et préparer son adaptation en long-métrage.