Bastia : Creazione dévoile les dates de sa prochaine édition

C'est devenu un rendez-vous incontournable dans la cité bastiaise. Le Festival Méditerranéen de la mode et du design, vient d'annoncer les dates de sa prochaine édition. Creazione 2024 se tiendra du 13 au 15 juin 2024.



Création corse

Label reconnu, vitrine de la vitalité économique de la création corse, cette nouvelle édition rassemblera, comme à son habitude, des ambassadeurs du savoir-faire et de l’innovation insulaire. En effet, chaque année, cette manifestation confirme sa capacité à repérer et à valoriser les futurs grands noms de la mode, des accessoires, du design, de la cosmétique et des arts "made in Corsica".