Bastia: Camille Laurens invitée du festival Cinemusa



Dans le cadre du Festival CINEMUSA, Bastia accueille une invitée de marque : Camille Laurens. Agrégée de Lettres, membre du jury du Prix Goncourt, et critique littéraire pour Le Monde, elle présentera son dernier ouvrage, "Inventer le désir", un recueil de textes publié dans la prestigieuse collection Quarto des Éditions Gallimard.

Rendez-vous le mercredi 13 décembre à 18h30 à l'auditorium du Musée de Bastia pour une rencontre exceptionnelle. Camille Laurens partagera ses réflexions sur la relation intime entre le désir et l'écriture. Une soirée littéraire incontournable pour les amateurs de littérature et les curieux, au cœur du Festival CINEMUSA.