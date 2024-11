Bastia : A Casa di e Scenze célèbre la biodiversité corse avec "Corsica Salvatica"

A Casa di e Scenze met à l’honneur la série documentaire Corsica Salvatica, produite par France 3 Via Stella et réalisée par Jean-Michel Martinetti et Laurent-Jacques Costa. Ce rendez-vous incontournable invite à une immersion dans le monde sauvage et la biodiversité exceptionnelle de la Corse.



Programme :



Projection de « L’Homme et l’étang » (2023) : de 10h à 11h30. Ce documentaire explore les étangs corses, sanctuaires fragiles menacés par les changements climatiques et les espèces invasives. Débat avec le réalisateur Jean-Michel Martinetti et des experts comme Vanina Pasqualini, Marie Garrido, Antoine Leoncini et Michel Muracciole.

: de 10h à 11h30. Ce documentaire explore les étangs corses, sanctuaires fragiles menacés par les changements climatiques et les espèces invasives. Débat avec le réalisateur Jean-Michel Martinetti et des experts comme Vanina Pasqualini, Marie Garrido, Antoine Leoncini et Michel Muracciole. Projection de « Regard sur la grande bleue » (2023) : de 15h à 16h30. Ce film s’interroge sur l’avenir des écosystèmes marins corses, face aux bouleversements climatiques. Débat avec Jean-Michel Martinetti et les spécialistes de la STARESO Pierre Lejeune, Michel Marengo et Lovina Fullgrabe.



Entrée gratuite sur réservation au 04 95 55 96 71 ou par e-mail à casadiescenze@bastia.corsica.