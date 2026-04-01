Bastia : ​ « Entre étiquette et vie privée : comment se concilier une intimité à Versailles »



Ce jeudi 30 avril à 18h, à l’auditorium du Musée de Bastia, l’association « Les amis u musée de Bastia » propose une conférence de Matthieu Da Vinha, directeur du Centre de recherche du château de Versailles, intitulée « Entre étiquette et vie privée : comment se concilier une intimité à Versailles ».

Dans cette conférence, il s’agira de comprendre comment, malgré la tradition de la monarchie française d’être accessible à ses sujets, les souverains tentèrent, entre

le XVIIe et le XVIIIe siècle, de se ménager une vie privée. Cette volonté et « naissance » de l’intime ne fut pas sans conséquence sur le système de cour tout entier. Mathieu da Vinha, est docteur en histoire moderne après la soutenance d’une thèse publiée sous le titre Les Valets de chambre de Louis XIV (2004). Ingénieur de recherche, après en avoir été le directeur scientifique de 2009 à juin 2024. Auteur de plusieurs études et articles, il travaille plus spécifiquement sur les usages de la cour de France et sur le fonctionnement quotidien du château de Versailles sous l’Ancien Régime. Il participe régulièrement à des émissions de télévision et de radio. Parmi ses livres, on peut mentionner : Le Versailles de Louis XIV (2009) ; Alexandre Bontemps, premier valet de chambre de Louis XIV (2011) ; Au service du roi : Dans les coulisses de

Versailles (2015) ; Versailles : Histoire, dictionnaire et anthologie (2015, dir. avec Raphaël Masson), Dans la garde-robe de Marie-Antoinette (2018) ou encore Le Plaisir de vivre ou les libertés de la marquise de Jaucourt (2023, prix du livre Talleyrand)

