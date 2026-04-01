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Les brèves

B​astia : le matraquage fiscal repart de plus belle  21/04/2026


Déclaration de la section bastiaise du PCF
La majorité nationaliste sortante aujourd’hui reconduite s’empresse de faire la démonstration de ce qu’est la continuité de sa gestion libérale et de sa caractéristique essentielle le matraquage fiscal.
La liste Bastia en commun a mis cette question au centre de sa campagne en appelant à sanctionner cette politique au premier et au second tour. Ceux qui n’en ont pas fait de même, ne sont pas les mieux placés pour la dénoncer aujourd’hui.
En ce moment de crise, qui plus est, l’augmentation envisagée de 14% de la taxe foncière va de nouveau écraser le pouvoir d’achat des Bastiais avec de surcroit une augmentation mécanique de la TOEM. Cette délibération doit être retirée de l’ordre du jour du Conseil municipal.

 

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