Au palais Fesch d'Ajaccio on joue le concert « Portraits d’enfants » ce dimanche

Une fois par mois, l’association Clavecin en Corse propose, dans la grande galerie, un concert en lien avec les collections d’œuvres d’art du Palais Fesch. Le prochain rendez-vous est donné le Dimanche 10 avril à 16 heures avec Portraits d’enfants



Ce concert « Portraits d’enfants » est consacré à des œuvres de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, avec instruments d’époque : guitare romantique de 1828 de René Lacote et piano-forte « guirlande » fin XVIIIe.



La guitare est en ce début du XIXe, l'instrument "à la mode" de la bonne société et, sous l’impulsion des facteurs italiens et français, subit de profondes transformations qui menèrent à la guitare que l’on connait de nos jours.



Si à Paris on adopte avec enthousiasme quelques-uns des procédés de facture napolitaine, il est amusant de noter qu'en Italie on appelle "guitares françaises" les premières guitares à 6 cordes.



Le piano-forte est également un instrument « à la mode » au tournant de ce siècle. Moins sonore qu’un clavecin, il permet de faire des nuances (d’où son nom) et convient à l’acoustique des salons dans lesquels se déroulaient bals et concerts. Les dimensions de cet instrument amènent à penser qu’il fut peut-être un instrument d’enfant ou de voyage.

Les sonorités de ces deux instruments rares se marient à la perfection, tout en douceur et légèreté, des sons diaphanes et fragiles qui nous plongent dans un monde sonore inattendu et lointain.



Les tableaux projetés et commentés durant le concert par Annick Le Marrec, documentaliste au Palais Fesch, sont des portraits d’enfants de la même époque.







Duo Polycordes

guitare Sandrine Luigi

piano-forte Catherine Zimmer-Lorenzi