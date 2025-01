Le samedi 18 janvier à 15h, l’Espace culturel Timo Pieri de Migliacciaru accueillera un atelier ludique et participatif intitulé « La Fresque de l’eau », organisé par le CPIE A Rinascita, avec le soutien de l’Agence de l’eau et de la Collectivité de Corse. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la révision du SDAGE, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, qui fixe les grandes orientations de la politique de l’eau sur l’île.



Ouvert à tous à partir de 14 ans, cet atelier vise à sensibiliser les participants aux enjeux de l’eau, en abordant les cycles naturels et les interactions avec les activités humaines et le changement climatique. La rencontre sera suivie d’une création théâtrale sur le thème de l’eau proposée par la compagnie Noi Voi et le centre culturel Anima.



Participation gratuite, sur inscription au 07 88 17 77 98 ou par mail à vfoubert@cpie-centrecorse.fr. Un apéritif clôturera l’événement.