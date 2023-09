Arritti rend hommage à son fondateur Max Simeoni

La revue ARRITTI rend un vibrant hommage à son fondateur, Max Simeoni, décédé le 9 septembre 2023. Un numéro spécial de la revue est entièrement dédié à sa mémoire, dans lequel il transmet son message à travers son dernier éditorial et des interviews exclusives qu'il avait accordées.Ce numéro commémoratif sera disponible dans les kiosques pendant un mois, offrant aux lecteurs un précieux témoignage de l'héritage laissé par Max SIMEONI. Pour ceux qui souhaitent se le procurer, ARRITTI propose plusieurs options : par e-mail à l'adresse arritti2@wanadoo.fr , via Messenger sur leur page Facebook officielle ( https://www.facebook.com/Arritti ), ou encore sur leur site internet ( https://arritti.corsica/cuntattu/ )."ARRITTI, fidèle à la vision de son fondateur, continuera à diffuser sa parole et à promouvoir les valeurs qu'il défendait. Ainsi, "A so voce ùn si spenghjerà", demeurera le credo de la revue, perpétuant l'héritage et l'engagement de Max Simeoni", fait savoir la direction dans un communiqué de presse.