Après-midi Cabaret au profit de la Ligue contre le cancer le 19 janvier à Calvi

La section Balagne de la Ligue contre le cancer organise le 19 janvier une nouvelle manifestation avec pour objectif de récolter des fonds. "La présidente de la Ligue contre le cancer Calvi-Balagne Madame JEANNINE MARANINCHI et ses bénévoles organisent une belle manifestation le dimanche 19 janvier 2020 à l’Hôtel MARIANA de CALVI .

Nous serons heureux de vous présenter :



- le show des Pin-Up de Corse, avec leurs plumes et leurs paillettes ;



- précédé en première partie de A TE, le groupe musical balanin ;



- et suivi de Paul SINIBALDI et ses musiciens qui vous ferons danser.



Nous vous attendons nombreuses et nombreux à 14h30 pour ce bel après-midi cabaret. L’entrée est fixée à 15 euros.



Nous comptons sur votre présence et sur votre générosité pour que ce moment soit un succès : de plus en plus votre soutien financier nous permet d’aider les malades, de soutenir leur famille et de contribuer aussi à la recherche médicale."