Alzheimer : l’ARS Corse s'engage pour les personnes âgées dépendantes

À l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer 2023, l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse réitère son engagement à améliorer l'offre de soins destinée aux personnes âgées dépendantes. Dans cette optique, l'ARS lance deux initiatives majeures.

Tout d'abord, la création de huit nouveaux Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de la région. Ces PASA accueilleront en priorité les résidents de l'EHPAD auquel ils sont rattachés, souffrant de troubles du comportement modérés résultant de maladies neuro-dégénératives associées à un syndrome démentiel. L'objectif est de garantir leur sécurité et leur qualité de vie, tout en préservant le bien-être des autres résidents. Les PASA fonctionneront en journée, proposant diverses activités visant à maintenir ou à réhabiliter les capacités fonctionnelles, les fonctions cognitives et le lien social des résidents.

En parallèle, l'ARS de Corse encourage la création d'Unités de Vie Adaptée (UVA) au sein de chaque EHPAD de la région. Ces UVA sont spécialement conçues pour les personnes âgées dépendantes souffrant de maladies neurodégénératives. Elles offrent un environnement adapté à leurs besoins, de jour comme de nuit, dans le but de réduire les troubles du comportement, le recours à la sur-médication et de permettre aux résidents de rester dans leur lieu de vie habituel le plus longtemps possible.

Ces initiatives, soutenues financièrement par l'ARS Corse, visent à améliorer la qualité de vie des personnes âgées dépendantes en leur offrant des solutions de soins mieux adaptées à leurs besoins spécifiques.