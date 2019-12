Ajaccio : une après-midi festive sur les Hauts de Bodiccione

Le Samedi 21 Décembre, la Ville par la DGA Développement social sportif et vie des quartiers, propose une après-midi festive sur les Hauts de Bodiccione.



Petits et grands sont invités par l'Association Familiale et de Loisirs et ses partenaires , à s'amuser et partager un grand gouter sur la place principale- Immeuble Genêt de 14h30 à 17h00.



Chacun pourra profiter des animations offertes par les organisateurs : Ateliers de loisirs créatifs, l'atelier de danse " Bastring Danse" , les associations "historia et fantasia" et "Miroir des mondes".