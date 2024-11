Ajaccio : un marché de Noël solidaire au collège et lycée Saint-Paul

Le vendredi 13 décembre, l’association des parents d’élèves du collège et lycée Saint-Paul d’Ajaccio invite petits et grands à son marché de Noël. Un rendez-vous festif et convivial à ne pas manquer !



À partir de 15h, le gymnase de l’établissement se transformera en véritable marché de Noël. Les stands, tenus par les collégiens eux-mêmes, proposeront une grande variété d’articles : décorations de Noël, jouets, livres, vêtements et bien d’autres trésors.

L’événement promet une ambiance chaleureuse grâce à un apéritif dînatoire et une animation musicale, sans oublier la buvette et un goûter sur place pour ravir les gourmands.

Parents, élèves et habitants d’Ajaccio, venez nombreux soutenir cette initiative qui incarne l’esprit de Noël et renforce les liens au sein de la communauté éducative.