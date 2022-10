Ajaccio : "un instant pour elle", des ateliers réservés aux femmes à la Maison de Quartier des Cannes

La Maison de Quartier des Cannes propose, autour de son projet « Un instant pour elle», diverses activités réservées aux femmes afin qu’elles puissent se rencontrer et prendre du temps pour elle.



Les différentes activités sont les suivantes :



- Atelier peinture (initiation peinture sur toiles) le jeudi de 14h00 à 15h00

- Atelier bricolage (aide au montage de petits meubles, rénovation ou création) le lundi de 14h00 à 16h00.

- Balade le mardi matin de 9h30 à 11h00.

- Atelier mosaïque le mardi et vendredi de 14h00 à 16h00.

- Atelier couture et tricot le mardi et jeudi de 13h30 à 16h00.



Inscription et renseignements : Maison de Quartier des Cannes : 04.95.76.86.03