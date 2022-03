Ajaccio : un concert pour l'Ukraine

Face à “l’urgence humanitaire” en Ukraine et pour soutenir les victimes de guerre, la Ville d’Ajaccio et la direction de la Culture organisent le samedi 26 mars à 20h30 à l’espace diamant un concert caritatif intitulé « Ajaccio pour l’Ukraine » ainsi qu’une récolte de fonds portée par l’association Corse Solidarité Ukraine.De nombreux artistes du territoire ajaccien ont répondu présent et viendront interpréter les chansons de leur répertoire : Paul Mancini, Bande à part, Mario Capai et ses amis : Régis Gomez, Dume Barrazza et Jean Marc Lanfranchi et enfin, le groupe I Maistrelli qui clôturera cette soirée en nterprétant, entre autres, l’hymne ukrainien spécialement traduit en langue corse pour l’occasion.L’intégralité de la billetterie sera reversée à une association d’utilité publique pour réaliser des actions en faveur des populations ukrainiennes.L’association Solidarité Corse Ukraine sera également accueillie dès 18h00 dans le hall de l’espace diamant pour une récolte de fonds et organisera une vente de tee shirt au profit des civils ukrainiens.Tarif unique : 24€Billetterie ouverte du mardi au vendredi de13h00 à 18h30Le samedi de 9h30 à 12h30Billetterie en ligne : https://espacediamant-ajaccio.notre-billetterie.fr/ Plus d’informations au 04 95 50 40 80

Solidarité Corse Ukraine : https://www.move.corsica/fr/CorseUkraine