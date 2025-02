Ajaccio : les inscriptions scolaires et périscolaires 2025-2026 : une démarche en ligne facilitée pour les familles

Depuis le lundi 10 février, la Ville d’Ajaccio invite les familles à effectuer en ligne les démarches d’inscriptions scolaires et périscolaires pour la rentrée 2025-2026 via le portail famille (www.ajaccio.accueil-famille.fr). Cette initiative, lancée pour la troisième année consécutive, s’inscrit dans la politique de dématérialisation et de simplification administrative de la municipalité.



Jusqu’au 28 mars, les parents peuvent inscrire leurs enfants entrant en petite section de maternelle ou au CP. Exception faite pour les élèves de grande section dans certaines écoles, où l’inscription au CP sera automatique.



Les inscriptions périscolaires (cantine et garderie) sont ouvertes du 10 février au 9 mai 2025. Il est important de noter que ces renouvellements ne sont pas automatiques et nécessitent une action des parents.



Pour les familles ne disposant pas d’accès numérique, l’inscription au guichet unique est maintenue, avec des délais réduits pour les inscriptions en présentiel.



Plus d’informations sur : https://ajaccio.accueil-famille.fr



