Ajaccio : le animations du réseau des bibliothèques et médiathèques de la semaine

Les animations reprennent au sein du réseau des bibliothèques et médiathèques ! Avec toutes les précautions sanitaires nécessaires.

#portdumasque #lavagedesmains #distanciationsociale #prenezsoindevous



· Médiathèque des Jardins de l'Empereur:

- Mercredi 16 septembre à 14h - Escape Game Harry Potter - A partir de 8 ans

- Samedi 19 à 14h - Atelier théâtre Enfants/Ados - A partir de 8 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



· Médiathèque des Cannes :

- Mercredi 16 septembre à 14h30 - Art récup' : pot de fleurs - A partir de 6 ans

- Samedi 19 septembre à 10h30 - Art Récup' : Arbre à bouchons - A partir de 8 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



· Médiathèque Saint :

- Mercredi 16 septembre à 10h - Atelier Philo - 6/10 ans

- Samedi 19 septembre à 13h30 - Jeux de cartes Pokemon

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



· Médiathèque Sampiero pour la semaine :

- Du 14 au 18 septembre - A l'occasion des Journées du Patrimoine, la médiathèque Sampiero expose ses livres d'Art

- Les 15 et 17 septembre à 16h30 - Soutien scolaire - de 6 à 13 ans

- Mercredi 16 septembre à 9h30 - Bébés lecteurs

- Mercredi 16 septembre à 10h30 - Atelier du Jeu

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50