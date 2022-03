Ajaccio : la ville recense les initiatives solidaires en faveur de l'Ukraine

La Ville d'Ajaccio recense sur son site toutes les initiatives solidaires des institutions, commerces et associations déployées en faveur de l'Ukraine.Elles sont à retrouver via ce lien : https://www.ajaccio.fr/Initiatives-en-faveur-de-l-Ukraine_a10100.html Chaque organisme qui souhaite se faire recenser peut envoyer ses informations via cette adresse : communication@ville-ajaccio.fr