Ajaccio accueille le Tour de France de l’Intelligence Artificielle

Ajaccio sera l’une des étapes du Tour de France de l’intelligence artificielle, une initiative lancée le 30 octobre à La Réunion et qui s’achèvera le 4 février 2025. Cet événement national vise à sensibiliser les entreprises aux enjeux et opportunités de l’IA, un outil stratégique pour renforcer leur compétitivité.



Organisée par le MEDEF, en partenariat avec NUMEUM et le MEDEF Corsica, cette rencontre se tiendra le 20 janvier, de 9h30 à 12h, dans les locaux de Zeendoc (Sages), une entreprise locale spécialisée dans la dématérialisation et l’archivage numérique. Au programme : interventions d’experts, témoignages d’entreprises insulaires et présentation de solutions concrètes adaptées aux besoins des TPE-PME.



L’événement se clôturera par un apéritif déjeunatoire, favorisant les échanges entre participants et intervenants. Une opportunité unique pour les acteurs économiques locaux de se familiariser avec les innovations en intelligence artificielle et d’envisager leur intégration au service de leur croissance.