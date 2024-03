Ajaccio : Une journée de bien-être à l'hôtel Campo Dell'Oro



Françoise Demare, thérapeute expérimentée en énergétique et sonothérapie, s'associe à un professeur de yoga pour offrir une journée dédiée au bien-être le 16 mars 2024, à l’Hôtel Campo Dell ‘Oro d’Ajaccio, de 9h à 17h.



Cet événement promet une immersion profonde dans la redécouverte de soi à travers des pratiques de respiration, du yoga revitalisant et de la sonothérapie apaisante. Les participants auront l'occasion d'explorer le nidra yoga pour une relaxation totale, le hatha yoga pour l'harmonie des postures et des respirations, ainsi que le pranayama pour une maîtrise essentielle de la respiration.

La journée sera ponctuée de séances de sonothérapie utilisant des bols et des tambours, offrant une expérience sensorielle unique pour libérer les tensions et apaiser les esprits.

En plus des pratiques physiques, des conseils pratiques seront dispensés sur la respiration, l'alimentation équilibrée, et la gestion du stress dans la vie quotidienne.

Une collation accueillera les participants à leur arrivée, suivie d'un déjeuner mettant en avant des produits frais et sains.

L'inscription à cette journée complète de bien-être est fixée à 120 euros, incluant la collation et le repas. Pour ceux avec un budget plus restreint, une formule à la demi-journée est également proposée à 60 euros, comprenant la collation.