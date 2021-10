Ajaccio, Olmeto, Calacuccia : 3 concerts poétiques dans 6 langues de France

Muriel Batbie-Castell et Norbert Paganelli vous proposent un voyage insolite au pays de la diversité linguistique.

Ce pays s’appelle la France, il est aussi le seul en Europe a posséder une telle richesse culturelle souvent méconnue.





Tout au long du spectacle, la soprano occitane et le poète insulaire donneront à entendre les voix multiples de poètes alsaciens, basques, bretons, catalans, corses et occitans

qui font partie de notre patrimoine immatériel et surprennent par leur originalité.



Les textes sont issus de l’ouvrage Par tous les chemins, florilège poétique des langues de France, publié par les éditions Le Bord de l’Eau

coordonné par Marie-Jeanne Verny et Norbert Paganelli.



Ces 3 concerts exceptionnels sont organisés par l’association PERFORMANCE avec le soutien de la Collectivité de Corse.



Concerts : Ajaccio (Locu teatrale) le 29/10/2021 à 18h 30, Église d’Olmeto le 30/10/2021 à 17h, Église de Calacuccia le 31/10/2021 à 17h.