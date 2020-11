Ajaccio : Les parking Biancarello est ouvert et offre 80 places de stationnement

Depuis quelques jours, les Ajacciens ont accès au nouveau parking Biancarello, situé en face de la salle de spectacle de l’Aghja. Ce terrain vague, fermé depuis janvier 2019, a été totalement réaménagé par des travaux débutés en juin 2020, comprenant notamment la création d’un bassin de rétention d’eau et la pose du revêtement.

Il s’agissait auparavant d’un vaste terrain en terre, improvisé pour le stationnement de véhicules et de motos, difficilement praticable par intempéries. Les récents travaux menés par les services techniques de Ville d’Ajaccio ont permis de résoudre ces problèmes récurrents, dans le but d’améliorer le confort des usagers. L’essentiel de

l’opération a consisté à poser un enrobé et à installer un bassin d’infiltration souterrain de 100m3, afin d’éviter les débordements d’eaux pluviales sur la route avoisinante. Ces travaux ont été précédés par des fouilles archéologiques préventives, menées sur le site par la Direction des Affaires culturelles Corse (DRAC), qui n’ont rien révélé.



Cette intervention a permis la création de 80 places en dalles alvéolées, constituées de gravillons qui facilitent l’infiltration des eaux de pluie. Des places PMR sont mises à disposition à l’entrée du parking. Des stationnements motos seront Enfin, les abords du terrain sont désormais clôturés. L’éclairage public a été renforcé

avec l’installation de 6 nouveaux candélabres à technologie Led. Deux escaliers en béton viennent faciliter l’accès au parking.



Le coût de réalisation de ce parking est de 390 000 euros TTC.