Ajaccio : Les étudiants de Supdesign présentent leurs dessins dans une exposition au work-café de la Cité Grossetti
Le work-café de la Cité Grossetti à Ajaccio se transforme régulièrement en espace d’exposition et de découverte. Du 22 janvier au 30 mars, à l’initiative des étudiants de Supdesign, le lieu accueillera une exposition consacrée à leurs travaux de dessins « Le dessin à dessein ». Les élèves de l’école de design présenteront des croquis, des dessins de recherche et intentions graphiques. 

Au cœur de l’exposition, les visiteurs seront invités par exemple à explorer la ville à travers le regard des élèves. Ces derniers ont croqué des fragments de ville au fil de leurs dessins d’observation : architecture ajaccienne, détails urbains. Cette exposition mettra ainsi en lumière le dessin comme outil essentiel du processus de design. 

Le vernissage de cette exposition a lieu ce jeudi 22 janvier à partir de 18h à la Cité Grossetti. 

