Ajaccio : Gabriel Xavier Culioli et Jean-Marc Michelangeli signent leur dernier ouvrage « Barbara furtuna »



Gabriel Xavier Culioli et Jean-Marc Michelangeli auteurs du premier volume d’une trilogie (Nos terres promises) qui vient d’être édité aux éditions DCL et qui s'appelle « Barbara furtuna » signeront leur ouvrage mercredi 5 juillet à Cultura au centre Atrium à Ajaccio à partir de 15 heures et samedi 8 juillet à la librairie des Palmiers à Ajaccio à partir de 9h30.