Agression homophobe à Bastia. Pour le PCF de Haute Corse "Aucune société ne peut laisser se développer les comportements intolérants et haineux"

La fédération du Pcf de Haute Corse exprime son soutien au jeune bastiais victime d’intimidations homophobes et condamne cet acte avec la plus grande fermeté. Toute expression discriminatoire à l’égard d’une personne vient accentuer un mal vivre latent lié à l’urgence sociale et aux inégalités. Aucune société ne peut laisser se développer les comportements intolérants et haineux, comme l’homophobie et la xénophobie, sauf à se condamner elle-même au pire. Les femmes et les hommes de progrès pour lesquels les droits s’adressent avant tout au citoyen doivent constituer un rempart face à ce danger. Le vivre ensemble dans le respect de la diversité de chaque être humain en dépend.