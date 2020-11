Accompagnement aux personnes âgées avec "Mon Émile Association"

Notre réseau de bénévoles est important en corse mais nous avons besoin d’identifier nos aînés isolés. Nous voulons mettre à profit tout notre équipe pour aider le plu de seniors possibles Pour demander l’assistance de Mon Emile Association contactez-nous au 07 67 50 71 71 ou sur notre site monemile.fr

Mon Emile Association, une organisation loi 1901 à but non lucratif qui vise à accompagner bénévolement les personnes âgées dans leur tâches quotidiennes ainsi que rompre leur isolement, les soulager et être à leur écoute, s’engage plus que jamais pour le bienêtre de nos aînés dans cette nouvelle vague de Coronavirus qui accentuera, sans doute, leur isolement. Le but de l’association c’est aussi de renforcer les liens entre nos seniors et la communauté et devenir un appui pour le secteur public qui doit faire face à des nombreux problématiques liées aux personnes âgées.