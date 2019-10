AOP fruits de Corse : soutien aux éleveurs et agriculteurs

"A la suite de la remise en cause des surfaces dites « peu productives » et à la suppression des aides de la PAC, la filière agrumes apporte son entier soutien aux éleveurs et agriculteurs.

La non prise en compte des spécificités de notre territoire et de nos pratiques, met gravement en danger toute une partie de notre économie agricole. Les pouvoirs publics doivent réagir rapidement afin d’apporter une solution concrète à la viabilité de nos exploitations."

La rédaction