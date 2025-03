Ils sont 81 étudiants, en troisième année de Bachelor Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations (BUT GEA), à se préparer à entrer dans le monde professionnel. Pour les aider à mieux appréhender les réalités du terrain, une journée d’inspiration et d’échanges est organisée ce vendredi 28 mars dans les locaux de l’IUT de Corte.

À leurs côtés, cinq entrepreneurs et professionnels corses viendront partager leurs parcours, leur expérience du terrain, et les défis rencontrés dans leurs activités. Une manière de confronter la théorie à la pratique, mais aussi de valoriser des modèles d’engagement et de réussite ancrés localement.



L’événement s’inscrit dans le cadre du parcours Gestion, Entrepreneuriat et Management d’Activités (GEMA), suivi par les étudiants. Il est également soutenu par le laboratoire LISA (UMR CNRS 6240), dans le cadre du projet européen Europe Plural Feminine, qui accompagne les dynamiques d’innovation sociale à l’échelle locale.



En plus des témoignages, la journée sera rythmée par des échanges, des tables rondes et des temps de discussion entre étudiants, enseignants-chercheurs et invités, avec en toile de fond les enjeux de transformation économique et sociale du territoire corse.



Pour les organisateurs, cette initiative permet de renforcer le lien entre la formation universitaire et le tissu socio-économique local, tout en affirmant le rôle de l’IUT de Corte comme pôle d’enseignement supérieur engagé dans les problématiques contemporaines.