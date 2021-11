A Corte le Labo Récréatif pour découvrir les pouvoirs de l’eau

L'eau fait partie de notre quotidien mais avons-nous déjà pris le temps de nous intéresser à ses particularités ?

Dans le cadre de la Fête de la Science, ce samedi 20 novembre, les animateurs du CPIE - A Rinascita vont vous faire découvrir les pouvoirs et le grand secret d'Acqua, la goutte d'eau la plus sympathique du Centre Corse, à travers de multiples expériences scientifiques ludiques, dans un cadre amusant et convivial.



En famille, seul ou entre amis, le Labo Récréatif vous accueillera de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 dans les locaux de l’espace socioculturel l'Operata (RdC Caserne Padoue - en face du Musée) à la Citadelle de Corte.





Entrée libre - Ouvert à tous - Sans inscriptions ni réservations préalables - Masques obligatoires