A Bastia, les bus gratuits à pour le carnaval

La Communauté d’Agglomération de Bastia annonce la gratuité du réseau de bus ViaBastia à l'occasion du Carnaval de Bastia, prévu le dimanche 17 mars 2024. Les usagers pourront bénéficier de cette offre spéciale de 12h à 19h.

Les lignes A, B, C et 2 seront mises à disposition pour permettre aux habitants de rejoindre facilement le centre-ville et de participer aux festivités carnavalesques en toute simplicité.

Pour plus d'informations sur les itinéraires et les horaires, les usagers sont invités à consulter le site web de la CAB : bastia-agglomeration.corsica ou à contacter la Société des Autobus Bastiais au 04 95 31 06 65.