Ce samedi, les équipes corses s'apprêtent à disputer le premier tour du championnat de France FSGT de Volley Ball. En Haut Niveau Féminines, le GFCA Volley Ball se déplacera à Villeurbanne pour affronter Villeurbanne SL (69) et ESC XIème (75). En Accession Féminines, l'Inter Cortenais Volley Ball partira à Clichy pour affronter le CS Clichy et Chassieu Volley (69). Du côté des Hauts Niveaux masculins, le GFCA sera en compétition à Paris contre AS des Arènes (75) et Desporteam (56). Enfin, en Promotion Masculins, Furiani Volley Ball affrontera à Paris l'ATSCAF Barreau de Paris (75) et Saint Romain Sidel (76). Les résultats de ce premier tour détermineront les oppositions du second tour prévu pour le 22 mars.