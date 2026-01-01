CorseNetInfos
1er rendez-vous du Téléthon à Biguglia le week-end des 24 et 25 janvier  20/01/2026

Marie-Jeanne Polini, responsable du secteur de Biguglia au sein de la coordination AFM téléthon de Haute-Corse, informe que le traditionnel rendez-vous de janvier au profit du téléthon à la salle des fêtes de Biguglia, débutera samedi 24 janvier avec à midi un couscous animé en musique par Laurent Martinetti : chants, danse, karaoké au programme.

Le lendemain dimanche 25 janvier à 15h, grand spectacle avec la participation de l'Archetti Bastiacci, le Duo Sumente, Scola di canta Sumente, le groupe I Macchiaghioli et l'association de quadrille Sant' Anghjuli Canti e balli qui fera des démonstrations et une initiation.

Buvette, crêpes, tombola tirée en fin de week-end.

Infos et réservations au 0612372403. 

