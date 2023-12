​Loin de Bastia, Bourges est désignée capitale européenne de la culture 2028

Ce titre était particulièrement convoité. Bastia, au côté de huit autres postulants, a tout fait pour passer le premier tour. Mais les espoirs de voir la ville (et toute l'île) capitale européenne de la Culture en 2028 se sont envolés le 3 mars dernier quand le jury a annoncé les quatre finalistes ( lire ici ) : Clermont-Ferrand, Montpellier, Rouen et Bourges.Après une deuxième phase de vote, c'est cette dernière qui a été désignée, mercredi 13 décembre, capitale européenne de la culture 2028, au terme d'une rude compétition. La préfecture du Cher a défendu, dans son dossier, une capitale européenne de la culture « à taille humaine », selon son maire Yann Galut. L'élu souhaite créer une Cité européenne des artistes et des auteurs : « Dans cette candidature, nous étions quelque part le petit poucet face à des métropoles, nous avons essayé de proposer une autre vision et un autre moyen de vivre notre capitale européenne de la culture », a-t-il déclaré. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak, présente lors de l'annonce du résultat, a tenu à souligner : « Choisir Bourges, c'est accompagner le pari d'une ville de taille moyenne qui mise sur la culture pour son développement humain, social et économique et qui ambitionne de faire une véritable place à tous les publics. »Bourges devient la cinquième ville française à bénéficier de ce titre après Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013, qui avait profité de cet événement pour inaugurer le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), devenu un lieu emblématique de la cité phocéenne.