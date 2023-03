Capitale européenne de la Culture 2028 : c'est fini pour Bastia-Corsica

Les rêves de voir Bastia, capitale européenne de la Culture en 2028 se sont envolés ce vendredi 3 mars.

En fin de journée, les 9 villes candidates au prestigieux titre ont été convoquées dans l'amphithéâtre de l'Institut national du Patrimoine à Paris, pour découvrir les 4 sélectionnées. "Cela a été un choix très difficile à faire tant les dossiers étaient bons", assure Rosella Tarrantino, présidente du jury d'experts en charge d'évaluer les candidatures.



Après de nombreux débats entre les membres du jury, Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen ont été choisies pour poursuivre l'aventure. En décembre, une seule de ces 4 villes sera sélectionnée pour se voir décerner le label tant convoité. Bastia, Nice, Saint-Denis, Reims et Amiens, elles, ne pourront pas faire la fête ce soir.





"C'est une impulsion qui laissera des traces"



Si la déception est bien présente pour la délégation bastiaise composée du maire Pierre Savelli, de son adjointe à la culture Mattea Lacave, du commissaire général de la candidature, Pierre Lungheretti ainsi que de Charles-Henri Filippi, président du comité des mécènes et des partenaires- il n'empêche que le travail accompli depuis un an et demi se poursuivra. "Evidemment, on ne va pas le cacher, nous sommes déçus mais chaque étape de la candidature a, déjà, été une victoire. Nous allons donc continuer le travail débuté lors de la préparation de la candidature", assure le maire de Bastia.



Durant un an et demi, de nombreuses concertations citoyennes se sont tenues autour de la candidature de Bastia. De ces réunions ont émergé des idées que Pierre Lungheretti souhaite tout de même exploiter. "On a pu revisiter le patrimoine immatériel de la Corse, le patrimoine naturel, tisser des liens avec d'autres îles grâce à des projets artistiques comme Art'mouv... la candidature, c'est une impulsion qui laissera des traces", est-t-il convaincu.





Parmi les projets de la candidature, il y a par exemple, la réalisation de centres culturels dans des bâtiments abandonnés de la ville, qui faisaient déjà parti du programme de la municipalité bastiaise et qui devraient quand même voir le jour dans les prochaines années. Toutefois, Bastia ne pourra plus compter sur les nombreuses retombées économiques de ce label pour financer ces projets.



Bastia et la Corse de façon générale, pourront toujours s'appuyer sur le mécénat et les fonds privés qui s'étaient engagés à financer le projet "Bastia-Corsica" à hauteur 11% . "Nous continuerons à soutenir les actions en Corse mais évidemment sans le label nous allons réviser les budgets. Dans les semaines prochaines je réunirai les équipes pour voir comment nous pouvons contribuer aux futurs initiatives impulsées par cette candidature", explique Charles-Henri Filippi.



Bastia ne succédera donc pas à Lille ou à Marseille, mais pour la ville la délégation en est convaincue "l'aventure ne s'arrête pas là".