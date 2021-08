​Le festival de Propriano reporté

Le Covid laisse encore des traces sur les événements culturels. Si certaines manifestations ont réussi à se maintenir cet été (Lama, l’Aria, Calenzana), d’autres ont subi de plein fouet la crise sanitaire et on du se résoudre à annuler leur édition 2021. Pas facile par exemple d’imposer la vérification d’un pass sanitaire dans des lieux ouverts et pas évident d’imposer un masque pour un festival littéraire fait surtout d’échanges, de lectures et de contact. C’est la mésaventure qui arrive au tout jeune festival littéraire de Propriano, LittOral. Prévu les 27, 28, 29 et 30 août prochain, l’évènement est finalement reporté au printemps prochain. En espérant que la situation s’améliore d’ici là !

Pour atténuer la déception et parce qu’il est toujours difficile de décaler certaines actions, les lectures en mer prévues du 27 au 29 août à 16 heures et 18h30 sont elles maintenues. L’occasion pour quelques privilégiés d’écouter Christian Ruspini et Yannis Bougeard sur les navires de la CPMV. Enfin, le 29 à 19 heures à l’Office de Tourisme, l’équipe de LittOral et de Fabulla vous invite à une causerie et dégustation. L’occasion surement d’évoquer avec plus d’espoir la prochaine édition du Festival proprianais.



Plus de précision sur la page FB de LittOral