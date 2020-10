​Festival : le cinéma Italien d’Ajaccio reporte son édition 2020

Avant même les annonces gouvernementales de ce mercredi soir, l’association cinéma du monde qui organise le Festival di u filmu talianu d’Aiacciu vient de prendre la lourde décision de reporter la 22e édition qui était prévue du 7 au 15 novembre prochain. Elle l'a fait savoir via un communiqué sur les réseaux sociaux : «Comme nous le redoutions le festival n’aura pas lieu en novembre mais un report est envisagé. En attendant prenez soin de vous et de vos proches. Courage à tous nos soignants et à tous ceux que cette crise fragilisent.» Le visuel de l’affiche de cette 22e édition (voir ci-dessus) se voulait sûrement décalé sur le sujet de la crise sanitaire mais aura finalement été de mauvais augure. Le festival ne sera pas masqué mais bien reporté.