​Ajaccio : Une avant-première à L’Ellipse par Corsica.doc

Un pays qui se tient sage, ce litre de film emprunte à la formule d'un policier-filmeur qui, commentant une intervention de police en 2018 dans un lycée de Mantes la Jolie, a dit: « Voilà une classe qui se tient sage ! » On se souvient de l'image des enfants à genoux, mains sur la tête face au mur… Un pas semblait alors franchi d'un « maintien de l'ordre » qui dépasse les bornes de la démocratie. C'est ce qu'interroge le film de David Dufresne alors que ces débordements policiers rendent les manifestations de plus en plus dangereuses en France, et atteignent des sommets criminels aux Etats-Unis.



En première partie de soirée, à 18h30 sera projeté L'art délicat de la matraque de Jean Gabriel Periot et Ma blessure d'âge adulte de Matteo Moeschler. A l’issue des projections, un débat est prévu avec ce dernier mais aussi l’avocat Jean-Pierre Ribaut-Pasqualini et le sociologue Fabien Jobard.



Cette projection sera aussi l’occasion pour le festival Corsica.doc de présenter sa prochaine édition qui se déroulera à L’Ellipse du 14 au 18 octobre 2020.



- Un pays qui se tient sage de David Dufresne

Samedi 26 septembre à 20h30 à l'Ellipse