météo : La Corse maintenue en vigilance jaune "orages"

L'ile sera placée en vigilance jaune "orages" ce jeudi 29 août, indique Météo-France. L'alerte, qui avait été en vigueur ce mercredi 28 août, s'est terminée à 19 heures avant d'être réactivée le lendemain à 13 heures pour se poursuivre jusqu'à 19 heures.



Ce jeudi, en Corse-du-Sud, la matinée commencera avec quelques nuages qui se dissiperont rapidement. Toutefois, des averses et potentiellement des orages sont attendus en milieu de journée, sauf sur le sud-ouest et l'extrême sud du département. La fin de journée devrait apporter un retour à un temps sec.



Pour la Haute-Corse, les éclaircies du début de journée laisseront place à une dégradation rapide avec des nuages croissants et des averses. Celles-ci pourraient devenir orageuses en début d'après-midi, notamment en Balagne, dans la plaine orientale, la région bastiaise et l'intérieur du département. Le temps redeviendra sec avec des éclaircies plus larges en fin de journée.



Plus d'infos