Zonza : qui a vu Gabriel Gardelli ?

Gabriel Gardelli, qui souffre de troubles autistiques, a 33 ans.

Il est parti le jeudi 29 aoû 2024 vers 13h00 après avoir déjeuné au restaurant les "3 piscines" de Zonza et il n'a plus été revu depuis.



Gabriel Gardellli mesure 1,90m, il est corpulence mince, a les yeux clairs et est porteur de lunettes de vue.

Il a les cheveux bruns clairs, courts, porte un tee-shirt vert clair, a une casquette bleue avec tête de maure sur le devant et porte une barbe de 3 à 4 jours.

Il a un pansement blanc à l'avant bras droit avec gourmette.



Toute personne disposant d'informations pouvant orienter les recherches est priée de composer rapidement le 04.95.71.47.17 brigade de Sainte-Lucie de Porto Vecchio.