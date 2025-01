Zonza - Santa Lucia di Portivechju : le camping du maire visé par un incendie criminel

Le camping du maire de Zonza, situé à Santa Lucia di Portivechju, a été visé par un incendie volontaire samedi 11 janvier aux alentours de 18h30. Bien que les pompiers aient rapidement maîtrisé les flammes, trois bungalows ont été entièrement détruits.



Le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, a précisé à CNI que "les trois mises à feu ont été réalisées distinctement", ce qui laisse envisager une action délibérée. Le magistrat a également indiqué que "le propriétaire du camping a déposé plainte", ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête pour "dégradations par un moyen dangereux". L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Sartène. "Les techniciens en identification criminelle ont réalisé des prélèvements", a ajouté le procureur.





Des condamnations unanimes

​Le Parti National Corse (PNC) a réagi dans un communiqué, exprimant "incompréhension et colère" après l'attaque. "C’est à un outil de travail que l’on s’attaque, à un homme intègre, engagé dans la vie publique et le développement de son territoire", souligne le PNC, qui précise : "S’attaquer à Nicolas, pour ce qu’il représente et ce qu’il est, c’est s’attaquer à chacun d’entre nous."





Le député Paul-André Colombani a également exprimé son soutien sur X, condamnant "fermement cet acte intolérable" et soulignant que ces "méthodes mafieuses d'intimidation" ne parviendront pas à entamer la détermination du maire et de son équipe. "Nous refusons ces pratiques honteuses et assurons Nicolas et les siens- élus municipaux, parents et amis- de notre entier soutien."